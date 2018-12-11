Eskişehir'deki DHKP/C propagandası davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 11 sanık, 10 ay ila bir yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu 5 sanık ve tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Başak K, Cem E, Doğancan K, Arif G, Aysun K, Can A, Eda K, Ezgi K, Müslüm V, Naim Feyzullah E. ve Ulaş İ. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay ila bir yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait resmi otobüse 2016 yılı mart ayında DHKP/C terör örgütü üyeleri tarafından el bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olaydan sonra düzenlenen operasyonda içlerinde Çiğdem Yakşi'nin de olduğu bazı terör örgütü üyeleri ölü ele geçirilmişti. Çiğdem Yakşi'nin cenazesinin Eskişehir'de defnedilmesi esnasında bir grup, terör örgütü lehine slogan atmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılmıştı.



