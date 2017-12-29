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Eskişehir'deki cinsel istismar davası

- Kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 11 yıl 5 ay 15 gün ile 19 yıl 9 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

29 Aralık 2017 Cuma 18:04
Eskişehir'deki cinsel istismar davası
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa, 11 yıl 5 ay 15 gün ile 19 yıl 9 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Barış S. (20), Çetin A. (26), Nevzat G. (22) ve Selçuk E. (23) ile avukatları hazır bulundu.

Son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak" suçundan Çetin A'yı 11 yıl 5 ay 15 gün, Barış S'yi de 19 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

Nevzat G. ile Selçuk E'nin 19 yıl 9 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Eskişehir'de yetiştirme yurdunda kalan 15 yaşındaki F.B, bir kız arkadaşı ile mart ayında yurttan kaçmış, Barış S, Çetin A, Nevzat G. ve Selçuk E. hakkında kendisine tecavüz ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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Cinsel IstismarDavaEskişehir
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