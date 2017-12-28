Eskişehir'deki cinayet davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa, 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, maktul Erkan Kaya'nın (31) yakınları, tutuklu sanık Halil G. (43), tutuksuz sanıklar Remzi A. (53) ve Bilal A. (28) ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan tutuksuz sanıklar, savunmalarında olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Tutuklu sanık Halil G, suçunu kabul ederek, "Yaşanan durumdan dolayı pişmanım. Mağdur aileye elimden gelecek bir şey varsa yapmaya hazırım." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Halil G'ye "kasten öldürme suçu"ndan 16 yıl 8 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanıkların beraatine hükmetti.

Emek Mahallesi Şemsettin Günaltay ile Dilek Caddesi'nde geçen yılın mayıs ayında alacak verecek nedeniyle kavga çıkmış, Halil G.'nin silahla ateş etmesi üzerine olay yerinde bulunan Erkan Kaya başından yaralanmış, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan zanlılar, polis ekiplerince yakalanmış, zanlılardan Halil G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.