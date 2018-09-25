Eskişehir'deki cinayet davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de husumetli olduğu kişiyi bacağından ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Murat Kan (31) ile avukatı hazır bulundu.

Kan, son savunmasında, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenilen sanığın, daha önceden maktul ile aralarında husumet bulunmasını, karşılıklı silahla yaralama olayının olmasını göz önünde bulundurarak, "haksız tahrik" indirimine gitti ve sanığı 18 yıl hapse mahkum etti.

Eskişehir'de 2015 yılında Eski Bağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi civarında bulunan bir eğlence mekanında Murat Kan ile Mehmet Dönmez arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında bir arkadaşından bıçak alan Murat Kan, Mehmet Dönmez'i 5 yerinden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Dönmez, olay yerinde hayatını kaybetmiş, emniyet güçlerince yakalanan Murat Kan, çıkarıldığı mahkemece 7 Mart 2015'te tutuklanmıştı.

Murat Kan, 12 Mayıs 2016'daki karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmış, kararın Yargıtay 1. Dairesi tarafından bozulması üzerine dava tekrar görülmeye başlanmıştı.