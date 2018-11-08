Eskişehir'deki cinayet davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, para meselesi yüzünden tartıştığı 2 arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Arif Şenses ile avukatı hazır bulundu.
Mütalaaya karşı savunması istenilen sanık, pişman olduğunu söyledi.
Öldürdüğü arkadaşlarının olay günü zorla evine girdiklerini ve kendisinden para istediklerini öne süren Şenses, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı karar için 27 Aralık'a erteledi.
Emek Mahallesi Pembe Sokak'ta yaşayan Arif Şenses (27), evine gelip kendisinden para istediklerini iddia ettiği Mustafa Döymaz (28) ve arkadaşı Erdal Özdemir'i (31) av tüfeğiyle öldürmüştü. Gözaltına alınan Şenses tutuklanmıştı.