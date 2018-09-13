Eskişehir'deki cinayet davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tekel bayisine düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, saldırıda yaşamını yitiren Ayhan Köle ile yaralanan Savaş Köral'ın yakınları, tutuklu sanıklar Sözgün Yalçın (56), cinayeti azmettirdiği iddia edilen Ragıp Tahir Gerçek (55), tutuksuz sanıklar Yaşar Arpacı (32), Mustafa Papur (19) ve Nurullah Oğuzhan Eren (20) ile avukatları hazır bulundu.

Cinayeti işlediği iddia edilen Sözgün Yalçın, savunmasında, azmettiricinin Ragıp Tahir Gerçek olduğunu ileri sürerek, "Cezaevinden izinli olarak çıktım. Ragıp Tahir Gerçek'i 15 yıldır tanırım. Bana 'Eskişehir'e gel, yanıma uğra.' dedi. Önce memleketime, sonra da Ragıp'ın yanına gittim. İzin günlerimiz dolduğu için ikimiz de firari duruma gelmiştik. Ben KOAH hastasıyım. Ameliyat olmam için para bulmam lazımdı. Ragıp bana para bulabileceğini, paranın bulunması için de ölen kişinin tehdit edilmesi gerektiğini söyledi. Yaşanan olayın azmettiricisi Ragıp Tahir Gerçek'tir." dedi.

- "Öldürmek için ateş etmedim"

Yalçın, bayiye girdiğinde korkutmak için ateş ettiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Ayhan Köle, Eskişehir'de bir tekel bayisi işletiyormuş. Ben kendisini tanımam ama ağabeylerini tanırım. Ekmeklerini yemişliğim var. Ragıp bana 'Bu adamda para var. 300 bin lira ve bir araba isteyeceğiz. Paranın yarısını sana vereceğim. Sana bir sahte kimlik de çıkartırım. İstanbul’a gider ameliyatını olursun. Öldürme, sadece ayaklarına sık.' dedi. Olay günü ben de daha önce cezaevinde tanıştığım Yaşar'dan bir araba istedim. Gece arabayı Mustafa ile Nurullah getirdi. Tekel bayisinin tenhalaşmasını bekledim. İçerde 3 kişinin kaldığını görünce girdim. Ben sadece korkutmak amaçlı işletmedeki şişelere ateş etmiştim ama o mermiler sekerek başlarına isabet etmiş olabilir. Daha sonra 2 el daha bilinçli bir şekilde ayaklarına sıktım. Pişmanım."

Ragıp Tahir Gerçek ise suçlamaları reddederek, "Sözgün'ü tanırım fakat böyle bir talebim olmadı. Kendisine para vereceğimi de söylemedim. Ben zaten 30 yıldır cezaevindeyim. Ölen gencin yaşı benim cezaevinde yattığım süre kadar. Kendisini tanımam. Sözgün bana iftira atıyor." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, diğer sanıklar Yaşar Arpacı, Mustafa Papur ve Nurullah Oğuzhan Eren'in de "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi.

Heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Kasım'a bıraktı.

Bu yılın ocak ayında, Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak üzerindeki bir tekel bayisinde Sözgün Yalçın, işletme sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral'a silahla ateş etmiş, Ayhan Köle olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Savaş Köral hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olay sonrası emniyet güçleri, güvenlik kamerasından yola çıkarak Sözgün Yalçın, Ragıp Tahir Gerçek ile Yaşar Arpacı, Mustafa Papur ve Nurullah Oğuzhan Eren'i gözaltına almış, sanıklardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



