Eskişehir'deki cinayet davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kız arkadaşıyla tartışmasına müdahil olan babasını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Emrah Özçelik (31), maktul Fahri Özçelik'in (54) yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu söyleyerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebini dikkate alarak duruşmayı karar için 26 Haziran'a erteledi.

Eskişehir'de 2017 yılı kasım ayında Emek Mahallesi'nde birlikte yaşadığı kız arkadaşı Meryem Ç. ile tartışıp, cep telefonunu kıran Emrah Özçelik, tartışmaya dahil olan babası Fahri Özçelik'i kalbinden bıçaklamış, baba Özçelik, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Emrah Özçelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



