Eskişehir'deki cinayet davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, trafik kazasının ardından tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Halit Kaya (68), maktul Mehmet Yılmaz'ın (42) ailesi ile avukatları hazır bulundu.



Sanık Halit Kaya, olayın gerçekleştiği gün alkol kullandığını söyledi.

Pişman olduğunu dile getiren Kaya, tahliye talebinde bulundu.

Maktulün eşi Aynur Yılmaz ise şikayetçi olduğunu ifade etti. 4 çocuğu ile ortada kaldığını belirten Yılmaz, "Şimdi ben ne yapacağım? Lütfen bana bunun cevabını versin. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Mart'a erteledi.

Mehmet Yılmaz idaresindeki kamyonet, Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı yakınlarında, eski muhtar Halit Kaya'nın kullandığı otomobille çarpışmıştı. Hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada, tabancayla Mehmet Yılmaz'ı öldüren Halit Kaya tutuklanmıştı.

