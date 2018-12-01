Eskişehir'deki cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bir market sahibini aracında silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde market işleten Mustafa Ulusoy'un (37), 27 Kasım'da, aracında tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinin yanı sıra Ulusoy'un cesedinin bulunduğu Aşağısöğütönü Mahallesi'nde yaptığı araştırmada, şüphelilerin C.K. ile arkadaşı Y.K. olduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakaladı.

Şüphelilerin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kent merkezinde market işleten Mustafa Ulusoy'dan (37) haber alamayan yakınları, 27 Kasım'da polise başvurmuş, bunun üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Ulusoy'u Aşağısöğütönü Mahallesi'nde, boş bir arazide, aracında tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulmuştu.