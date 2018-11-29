Eskişehir'deki cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi Şahane Sokak'ta ikamet eden Gürbüz Fındık'ın (28), pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. (28) ve S.M. (28) savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Mahmut T. (27), Emrah Ö. (26) ve Kurtuluş G. (28) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.