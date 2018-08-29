Eskişehir'deki cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hastanedeki röntgen odasında tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi İki Eylül Hizmet Binası kantinini işleten patronu Harun Güler'i (32), röntgen odasında bıçaklayarak öldüren Serdar A'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Serdar A, Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Eskişehir'de Serdar A'nın dün trafik kazası geçiren patronu Harun Güler'in telefonunda eşiyle yaptığı mesajlaşmaları görünce cinayeti işlediği iddia edilmişti.