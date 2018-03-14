Eskişehir'deki cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hayvan tüccarlığı yapan kişiyi av tüfeğiyle öldürüp, 25 bin lirasını gasbettikleri öne sürülen baba ve oğlu, Kütahya'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, 8 Aralık 2017'de Salihler Mahallesi Özcanlar mevkisinde İbrahim Erdoğan'ın (47) av tüfeğiyle öldürülmesi ve 25 bin lirasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Üç aylık çalışmanın ardından cinayet şüphelilerinin, Kütahya'da oturan İlyas D. ile oğlu Caner D. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri, eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çalıntı otomobil, 6 sahte plaka, av tüfeği, 2 sahte kimlik belgesi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli baba ve oğlu, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.