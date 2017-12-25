Eskişehir'deki cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürelen zanlı tutuklandı.
Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı yakınlarında dün meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada Mehmet Yılmaz'ı (45), tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Halit K. (60) emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Emirler Mahallesi'nin eski muhtarı olduğu öğrenilen Halit K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.