Eskişehir'deki bıçaklı kavga

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı kavgaya karıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 21 Haziran'da Büyükdere Mahallesi Topuzlu Sokak'ta Ejder As'ın (35) öldüğü, Emre Karakuş'un (25) ise ağır yaralandığı olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında kavgaya karıştığı belirlenen Bedirhan A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kavgada ağır yaralanan Karakuş'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.