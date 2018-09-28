Eskişehir'deki avukatlık bürosunun bulunduğu binaya silahlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eski̇şehi̇r'de bi̇r grup avukat, bir avukatlık bürosunun tabelasının bulunduğu binanın panjurunda 5 adet ateşli silah izi bulunması ve iş yerine ait duvara sprey boyayla bazı yazıların yazılmasını protesto etti.

Adalet Sarayı önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Mustafa Söğütlü, 25 Eylül'de meslektaşları Heval Yıldız Karasu'nun bürosuna silahlı saldırı yapıldığını öne sürdü.

Bazı internet sitelerinde Karasu'nun hedef gösterildiğini iddia eden Söğütlü, "Bu hedef göstermelerden sonra bu saldırı gerçekleşti. Bu karanlık saldırının failleri yakalanıp yargı önüne çıkarılmalıdır. Meslektaşımız Heval Yıldız Karasu'yu hiçbir zaman mücadelesinde yalnız bırakmadığımız gibi saldırganların ortaya çıkarılması ve yargı önünde hesap vermesi için tüm hukuki girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.