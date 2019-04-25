Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, para meselesi yüzünden tartıştığı 2 arkadaşını av tüfeğiyle öldüren sanığa 21 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Arif Şenses (28) ile avukatı hazır bulundu.



Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.



Maktullerin kendisini daha önce de rahatsız ettiğini, bu durum nedeniyle şikayetçi olduğunu ve tehditlerden dolayı adresini değiştirdiğini ileri süren sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten adam öldürmek" suçundan 2 kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirime giden heyet, "haksız tahrik" nedeniyle sanığın 21 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Eskişehir'de Şubat 2018'de Emek Mahallesi Pembe Sokağı'nda oturan Arif Şenses, evine gelip kendisinden para istediklerini iddia ettiği arkadaşları Mustafa Döymaz ve Erdal Özdemir'i av tüfeğiyle öldürmüştü. Gözaltına alınan Şenses tutuklanmıştı.