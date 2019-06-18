Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de aralarında çıkan tartışma sırasında arkadaşlarından birini pompalı tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan, biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Emrah Öztürk (27) ile aralarında başka suçlardan tutuklu olan, bu davada tutuksuz yargılanan 4 sanık ile maktul Gürbüz Fındık'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Pişman olduklarını söyleyen sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, 4 sanık hakkında "kasten yaralama" suçundan 16 yıla kadar, "kasten öldürme" suçundan ise Öztürk'ün müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için sanıklara ek süre tanıyarak duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de geçen yıl kasımda Şeker Mahallesi Şahane Sokağı'nda bir evde, 28 yaşındaki Gürbüz Fındık ile arkadaşları Emrah Öztürk, R.K. (29), M.T. (28), K.G. (29) ve S.M. (29) ile alkol almış, bir süre sonra aralarında kız meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Emrah Öztürk'ün elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucunda ağır yaralanan Fındık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 5 arkadaştan Öztürk tutuklanmış, diğerlerinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.