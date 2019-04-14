Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 polis memuru ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, akşam üstü bastıran sağanağın ardından etkili olan dolu kentte trafik...