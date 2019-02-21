Eskişehir'de zihinsel engelli yaşlı adam kayboldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de zihinsel engelli Hamza Koçak (72), sabah saatlerinde evinden hava almak için çıktıktan sonra kayboldu.

Merkez Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde kızı ve damadıyla yaşayan Koçak'ı bulamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma, UMKE, AFAD ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Koçak'ın evine yakın ormanlık alanda havadan drone, bölgede ise motorize ve yaya ekiplerle arama çalışması başlattı.

Hamza Koçak'ın yeğeni Fatma Füsun Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasının üç yaşındaki bir çocuktan farksız olduğunu söyleyerek, bir an önce bulunmasını istedi.

Eskişehir'e yeni taşındıkları için amcasının çevreyi iyi bilmediğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Evlerinin karşısında park var. Her gün orada gezerdi. Bu yola geliyormuş bazen. Görenler var. Şu an ekipler arama yapıyor. Buralarda olsaydı çıkardı. Büyük ihtimalle merkeze gitmiş olabilir. Üzerinde kimliği var fakat kaybolduğunu söyleyemez. Soru sormazsanız cevap vermez. 'Acıktım' diyemez. Kış mevsiminde olduğumuz için üstünde paltosu vardı. Saçları beyaz, kirli sakallı biri. Yürümeyi sevdiği için kimse fark etmeyebilir. Görenlerin duyarlı olmasını istiyoruz."