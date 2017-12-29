Eskişehir'de yerli otomobil çalışmaları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli'nin davetiyle bir araya gelen, Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Eskişehir Ticaret Borsası, MÜSİAD, ESİAD, TÜMSİAD şubeleri, ESGİAD ve Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu temsilcileri, Eskişehir Yerli Otomobil Platformu (EYOP) ikinci toplantısını yaptı.

Türkiye ve dünyadaki otomotiv sektörünün değerlendirildiği toplantıya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) öğretim görevlileri katıldı.

EOSB Başkanı Nadir Küpeli, burada yaptığı konuşmada, EYOP'un kentte heyecan oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"OSB'miz, odalarımız, borsamız, esnaf birliğimiz ve iş adamları derneklerimiz bir araya geldik. EYOP şehrimizde ciddi bir heyecan oluşturdu. Hedefimiz yerli otomobilin burada üretilmesiydi ama gördük ki bu oluşum birlik ve beraberliğimizi sağlamada büyük bir adım oldu."

Yerli otomobili üretecek grupla görüşmelerinin sürdüğünü, bir yandan da Eskişehir'de üretime katkı verebilecek firma tespitlerinin devam ettiğini anlatan Küpeli, bu sayede proje ve işbirliklerinin başladığına vurgu yaptı.

Toplantıda, Türkiye'nin yerli otomobilinin nasıl bir yapıda hayata geçirileceğinin sorgulandığını anlatan Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ODTÜ'den gelen hocalarımızla konuyu detaylarıyla değerlendirme imkanımız oldu. Bugün dünyada otomotiv üretiminde 16. sıradayız. Daha üst basamaklara nasıl çıkarız, rakiplerimize göre nasıl inovatif bir şeyler yaparız, daha önemlisi bunu Eskişehir’de nasıl başarırız gibi konuları değerlendirdik. Bu alanda çalışmalarımız devam edecek."