Eskişehir'de yeni hız sınırı uygulaması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurul Toplantısı'nda alınan, Eskişehir çevre yolundaki hız sınırı değişikliği kararı bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki taşıma kapasitesi yüksek bölünmüş yollarda hız limitinin saatte 82 kilometreye çıkarılması ile otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet ve panelvan sürücüleri yüzde 10’luk opsiyonla saatte 90 kilometre hız yapabilecek.

Araç sürücüleri 2014 yılından bu yana saatte 70 kilometre olan hız sınırının 82 kilometreye çıkarılması kararından memnun olduklarını ifade etti.

Yetkiler, bu hız artırımının ağır vasıta araçlarını kapsamadığını belirterek, araç sahiplerini, arttırılan hız limitiyle trafik kurallarına daha da dikkat etmeleri konusunda uyardı.

