Eskişehir'de yeni alzaymır bakım merkezi açılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Köprübaşı Lions Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen alzaymır bakım merkezinin açılışı 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi Yaşam köyü içinde yer alan Köprübaşı Lions Alzaymır Bakım Merkezi, hizmet vermeye başlayacak.

Köprübaşı Lions Kulübü Başkanı Gül Düzcan, yaptığı açıklamada, 2016 yılından beri alzaymır konusunda farklılık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Eskişehir'de ve Türkiye'de alzaymır üzerine çalışmalar yapan kurum vu kuruluşlarla işbirlikleri yaptıklarını anlatan Düzcan, "Varolan alzaymır bakım evlerini yenisini eklemenin verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Bu konuda bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.