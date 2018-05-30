Eskişehir'de yasa dışı propaganda davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyinin Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı açıklamasının metnini çoğaltıp sokakta dağıtarak yasa dışı propaganda yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında, 6 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Sanıklardan 4'ü duruşmaya katılmadı.

Savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Bazı sanıkların avukatı Kasım Akbaş, yayımlanan metnin terör örgütü propagandası ile hiçbir alakasının olmadığını savunarak, "Metin incelendiğinde zaten herhangi bir terör örgütü isminin olmadığını göreceksiniz. Cebir, şiddet içeren herhangi bir unsur da yoktur. Cumhuriyet savcılığının terör örgütü propagandası olarak nitelendirdiği 'savaş' kelimesini devleti yönetenler de kullanıyor. Bu metnin terör propagandası olduğu asla söylenemez. Müvekkillerimizin derhal beraatini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, beraat taleplerini reddedip duruşmaya gelmeyen sanıkların savunmalarının alınmasına karar vererek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

TTB'nin ocak ayında Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında yayınladığı "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı bildiri metnini çoğaltıp Eskişehir'de vatandaşlara dağıtmak isteyen gruba polis müdahale etmiş, gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.