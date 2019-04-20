Eskişehir'de yankesicilik operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sütlüce ve Mamure mahallelerindeki iki ayrı yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, hırsızlık olayının şüphelisi Çiğdem K'yi saklandığı evde yakaladı.

Hakkında Eskişehir Sulh ve Ağır Ceza Mahkemelerince 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çiğdem K. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.