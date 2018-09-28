Eskişehir'de yangın

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir evde doğalgaz sızıntısı nedeniyle çıkan yangında yaralanan evli çift hastaneye kaldırıldı.
Orta Mahalle Karapınar Sokak'ta Salim Taştan'a ait evde patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Belediye itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Yangın sırasında ellerinden yaralanan Salim ve eşi Hatice Taştan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Taştan çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklandığı iddia edilen yangının nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.