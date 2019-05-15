Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla hakkında dava açılan 14 sanık, 6 yıl 3 ay ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 12'si tutuklu 14 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bayram Sarıtaş, İbrahim Güngör ve Mustafa Ercan'a "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan otuzar yıl hapis cezası verdi.

Sanıklardan Mehmet Kerem Sırma ile Koray Taşer'i 22 yıl 17 ay 7'şer gün hapisle cezalandıran heyet, Seda Güngör'ü ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin Emre Çiftçisoy ve İsmet Bozlusun'a 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verilmesine hükmeden heyet, Ramazan Bozlusun, Selim Aydoğdu ile İhsan Kıymaz'ı 12 yıl 6'şar ay, Yiğit Şahin'i 6 yıl 3 ay, suça sürüklenen çocuklar H.B. ve S.S'yi 10'ar yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk H.B. ve Yiğit Şahin'in, cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2017'de düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 12'si tutuklanmış, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.