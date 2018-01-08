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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

- İki otomobilde 5 kilo esrar, 50 gram skunk ve 783 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:32
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, iki otomobilde 5 kilogram esrar, 50 gram skunk, 783 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen A.C.Ö, . ile H.U. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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EskişehirUyuşturucu
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