Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, iki otomobilde 5 kilogram esrar, 50 gram skunk, 783 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen A.C.Ö, . ile H.U. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.