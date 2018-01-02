Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14,10 gram esrar, 1,5 gram esrarla karışık tütün, 2 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'nde iki ayrı eve düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüpheliler M.C. (22) ve N.U'yu (36) yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve kontrollerde, 14,10 gram esrar, 1,5 gram esrarla karışık tütün, 2 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları süren zanlılardan, hakkında 5 ayrı suçtan arama kararı olan N.U'nun 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da belirlendi.