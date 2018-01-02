banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14,10 gram esrar, 1,5 gram esrarla karışık tütün, 2 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen...

02 Ocak 2018 Salı 13:05
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14,10 gram esrar, 1,5 gram esrarla karışık tütün, 2 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'nde iki ayrı eve düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüpheliler M.C. (22) ve N.U'yu (36) yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve kontrollerde, 14,10 gram esrar, 1,5 gram esrarla karışık tütün, 2 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları süren zanlılardan, hakkında 5 ayrı suçtan arama kararı olan N.U'nun 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim