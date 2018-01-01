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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve uyuşturucu temin ettiği iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma...

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:32
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve uyuşturucu temin ettiği iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen M.D.(24) ile bu kişiden uyuşturucu madde temin etiği iddia edilen M.K.B. (22) gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirUyuşturucu
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