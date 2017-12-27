Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan D.K.B. (32), K.U. (28) ve S.K'nin (22) evle araçlarında yapılan arama ve kontrollerde, 276 gram esrar, 306 sentetik uyuşturucu hap, 2,8 gram Skunk, 0,60 gram toz esrar, 7,3 gram tütünle karıştırılmış esrar, bir hassas terazi ele geçirildi.

Bunun yanında, daha çok üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu Bahçelievler ve Eskibağlar mahallelerine de operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen T.H. (24), E.T. (21), B.C.C. (25) ve N.T'yi (22) yakalandı.

Öğrencilere uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilerinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan arama ve kontrollerde 40,86 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.