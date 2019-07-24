Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin eden 9 kişi yakalandı.
Zanlıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 17,74 gram metamfetamin, 5,37 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2,51 gram esrar, 3 sentetik hap, 1 tabanca, 1 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kıyma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 4 zanlı adliyeye sevk edildi.