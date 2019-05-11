Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaparak 3 zanlıyı yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 344 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisine "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", birine ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.