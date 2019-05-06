Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, satışa hazır 174 paket 43.45 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 43 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 kılıç, ile mermi ve fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



