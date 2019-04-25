Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent dışından getirdikleri uyuşturucuyu piyasaya sürmek istedikleri öne sürülen A.U. ile annesi K.G'yi daha önceden belirlenen bir adreste yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 55,99 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile suçtan elde edildiği belirlenen 19 bin 610 lira ele geçirildi.