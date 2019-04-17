Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 4 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 3,55 gram sıvılaştırılmış eroin, 2,13 gram eroin, iki sentetik uyuşturucu hap, iki tabanca, tüfek ile mermi ve fişekler ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılardan, kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.