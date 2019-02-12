Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente satış için uyuşturucu madde getirildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polisler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 şüpheli ile uyuşturucu kullanan 18 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 52,6 gram metamfetami̇n, 43,4 gram esrar, 38,07 gram eroin, 102 senteti̇k ecza maddesi, 10 sentetik uyuşturucu hap, 0,33 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 3 ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.