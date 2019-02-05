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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi ile bu kişilerden uyuşturucu madde temin eden 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 7 kişinin ev ve otomobillerinde yapılan aramada, 13 gram kokain ele geçirildi.


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