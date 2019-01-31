Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin ettiği belirtilen bir kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.