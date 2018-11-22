Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 2 kişinin araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramada, 125,25 gram sentetik uyuşturucu madde ile 1,3 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.