Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli ve "kullanmak amacıyla uyuşturucu" temin ettikleri belirlenen 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde narkotik köpeği "Noro"nun da eşlik ettiği aramada, 1 kilo 252 gram esrar, 322 uyuşturucu hap ve 1,65 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi.