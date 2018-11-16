Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Tuncay Y'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ile 1 tüfek ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.