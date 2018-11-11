Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı 100 polis, önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 şüpheli ile uyuşturucu madde satın alan 19 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada ise 31 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 23 gram esrar, 17 sentetik uyuşturucu hap, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.