Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli ile kullanmak amacıyla satın alan 12 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 19 kişinin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 86,90 gram esrar, 14,19 gram sentetik uyuşturucu, bir tabanca ile terör örgütü PKK ile bağlantılı çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüphelilerden 13'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



