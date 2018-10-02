Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Mehmet Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 1 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç. tutuklandı.