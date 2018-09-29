Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli ile bu kişiden madde temin eden 1 kişi yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında genetiği değiştirilmiş bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.