Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 955 gram esrar ve 103 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşakbükü Mahallesi Şabanoku mevkisinde bir barakaya operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Entel"in de katıldığı arama ve kontrollerde, 1 kilo 955 gram esrar, 103 gram kenevir tohumu ile ekili vaziyette 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.E, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.