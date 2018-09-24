Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa karayolunda bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 800 uyuşturucu hap, 0,75 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.