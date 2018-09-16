Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 466 gram sentetik uyuşturucu ve 22 hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Zafer Mahallesi'nde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan 6 kişi yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 466 gram sentetik uyuşturucu, 22 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 330 lira bulundu.
Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.