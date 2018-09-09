Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde takip ettiği bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Cankız"ın da katıldığı aramada, 4,82 gram gelen metamfetamin maddesi, 7,88 gram skunk, 1 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.