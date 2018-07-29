Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada şüpheli 6 kişi yakalandı.



Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 8 gram skunk, 10,85 gram metamfetamin, 1,30 gram kokain, 1,36 gram esrar ve 1,86 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak, 5’i hakkında ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldı.

